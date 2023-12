Inter, era già chiaro a tutti una cosa. Clean sheet e gol, che numeri! Questa volta Inzaghi…

"E poi decimo clean sheet di Sommer in 15 match, 2 gol subiti in meno della Juve che di difesa vive. Inzaghi non ha solamente piazzato il sorpasso, ha fatto anche la linguaccia dal finestrino. L’Udinese è parsa rassegnata già al fischio d’inizio e poi ha fatto poco per smentire l’impressione. Un solo tiro in porta, dopo averne presi tre".