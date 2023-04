Calhanoglu in gruppo, ma Inzaghi non ha fretta: ecco le mosse per le prossime gare

La buona notizia di ieri in casa Inter è il ritorno in gruppo di Hakan Calhanoglu. Il turco è pedina fondamentale per la mediana nerazzurra e per questo motivo Inzaghi vuole evitare di perderlo nuovamente. L'allenatore nerazzurro può permettersi di non rischiare il turco nei prossimi impegni, perché le alternative in mezzo ora funzionano al meglio.