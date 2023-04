Bloomberg – Il patron del Leeds Radrizzani valuta di comprare l’Inter. C’è pure Investcorp

Ci sarebbe un nuovo soggetto pronto a fare un'offerta a Suning per il pacchetto di maggioranza dell'Inter . A riportare l'importante notizia è l'autorevolissima Bloomberg, secondo cui l'attuale proprietario del Leeds United, Andrea Radrizzani, titolare della società Aser Ventures, starebbe valutando i contorni dell'operazione, pronto a farsi avanti con Steven Zhang per acquistare il club nerazzurro.

A confermare le intenzioni di Radrizzani sarebbero state fonti vicine alla questione. Pronta, dunque, la sfida a Investcorp che, come confermato dalle stesse fonti a Bloomberg, sarebbe fortemente interessato all'eventuale acquisto dell'Inter. No comment sulla vicenda da tutte le parti in causa.

L'offerta per il controllo dell'Inter, comunque, riferisce Bloomberg, è condizionata alla vendita della quota di maggioranza del Leeds United agli investitori che gestiscono i San Francisco 49ers. La società di Radrizzani attualmente detiene il 56% del club inglese, mentre la 49ers Enterprises è al 44% . Un accordo che si potrebbe concretizzare solo in caso di permanenza in Premier League degli Whites, attualmente al 16° posto in classifica a +2 sull'ultima casella della zona retrocessione, occupata dal Nottingham Forest.