Inter, Calhanoglu ko. E’ di nuovo il momento di Brozovic: Inzaghi si fida di lui

E' di nuovo il suo momento. Complice l'infortunio di Calhanoglu, Marcelo Brozovic è pronto a riprendersi lo scettro della regia del centrocampo dell'Inter . Non più insostituibile dopo l'esplosione del turco in seguito al suo infortunio, il croato, di cui si parla tanto anche in ottica mercato, ha tutta l'intenzione di tornare l'Epic Brozo di sempre, quello che ha fatto innamorare i tifosi nerazzurri:

"L'ex insostituibile torna quindi al suo posto nel momento più delicato della stagione, in apertura di un mese di aprile caratterizzato da una serie incredibile di partite spalmate su tre differenti competizioni. È già accaduto ultimamente da quando è tornato a disposizione dopo una gestione non limpidissima del suo infortunio, ma le prestazioni non sono state impeccabili o perlomeno non strepitose come accadeva puntualmente fino alla scorsa stagione. Adesso però lo scettro torna tra le sue mani perché il "nuovo" regista è costretto a fermarsi e Inzaghi torna ad affidarsi a lui appieno".