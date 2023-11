Calhanoglu riposato mette nel mirino la Juve: a Torino sarà ancora più importante

Tutto ruota letteralmente intorno a lui. Hakan Calhanoglu è il fulcro dell'Inter e prezioso è il contributo che riesce a dare in entrambe le fasi. Per questo è importante per Inzaghi averlo a disposizione e al massimo delle sue possibilità per la insidiosa trasferta di Torino. Stavolta la sosta non ha tolto al turco la possibilità di riposarsi, come sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi:

"Già la scorsa settimana il centrocampista nerazzurro aveva lasciato in anticipo la selezione di Montella a causa di una lieve influenza. Da domani tornerà ad allenarsi in gruppo, dopo aver goduto di un po’ di riposo per smaltire le fatiche dettate da un calendario fittissimo. Per la sfida allo Stadium Inzaghi spera di averlo nelle migliori condizioni possibili, dopo averlo sempre schierato titolare quando l’ha avuto a disposizione (15 partite stagionali su 15) con l’eccezione del match in casa della Real Sociedad, saltato per un affaticamento muscolare all’esordio in Champions".