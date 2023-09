Archiviata la trasferta di Champions, l'Inter è tornata in campo per preparare un'altra trasferta, quella di Empoli. La probabile

Archiviata la trasferta di Champions, l'Inter è tornata in campo per preparare un'altra trasferta, quella di Empoli. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi si candida a una maglia da titolare, per il centrocampista sarebbe l'esordio in nerazzurro dal 1' in gare ufficiali.