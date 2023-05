Calhanoglu, vendetta completata. “Insultato e sbeffeggiato, quest’anno ha dimostrato…”

"Adesso sì che il lavoro è finito. E per Hakan Calhanoglu vale ancora di più, in qualità di grande ex in una Milano spaccata in due tra l’estasi e l’incubo di vincitori e vinti". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla rivincita presa da Hakan Calhanoglu con l'Inter in finale di Champions e il suo ex Milan eliminato. "Quasi un anno fa, di questi tempi, veniva sbeffeggiato e anche insultato dai suoi ex tifosi in festa per lo scudetto, vinto (con annesso sorpasso) proprio nella stagione in cui il beniamino di un tempo aveva scelto di passare dal rossonero al nerazzurro da parametro zero. Nel giro di un anno il mondo, anzi l’Europa, si è ribaltata e Calhanoglu la guarda da tutt’altra prospettiva: Milan eliminato in Champions nel confronto diretto e distanziato in campionato, dopo avergli già strappato la Supercoppa a Riad con una plateale dimostrazione di forza", commenta il quotidiano.