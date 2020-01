Repubblica – Inter, cambia tutto per Eriksen: Marotta ha deciso che…

Inter e Juventus si guardano in cagnesco. Non solo in campo, con il duello e il primato in classifica condiviso. Anche sul mercato.

“Marotta e Paratici”, scrive Repubblica, “finiscono così per scornarsi quasi sempre sugli stessi giocatori. Certe volte agiscono allo scoperto e certe altre tramano nell’ombra, perché il mercato è anche una questione di spionaggio e controspionaggio. Così, la Juve ha accelerato con decisione e preso Kulusevski, obiettivo dichiarato dell’Inter, mentre l’Inter si muove a passi felpati su Eriksen, pienamente nei piani bianconeri.

La mossa di Marotta

“Adesso i nerazzurri – sottolinea ancora Repubblica – sembrano disposti a pagare 20 milioni per convincere il Tottenham a liberare subito il geniale centrocampista danese, che a giugno si svincolerà (e che resta nel mirino del Real)”.