Come riportato da Calcio e Finanza, nei giorni scorsi l'UEFA ha versato nei giorni scorsi i pagamenti ai club per le squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale dell'attuale edizione di Champions League.

L'Italia era partita con 4 squadre nella fase a gironi, con Inter, Lazio e Napoli che hanno ottenuto il pass per gli ottavi salvo poi venire eliminate tutte e tre, mentre il Milan non ha superato il girone. I nerazzurri, i capitolini e i partenopei incassano 9,6 mln di euro a testa, in quanto l'UEFA ha versato 153,6 mln equamente divisi per ognuna delle sedici squadre che si sono qualificate agli ottavi.