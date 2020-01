City, proposta sconvolgente: “Cancelo per Bastoni!”. No dell’Inter: ecco il piano…Europeo

Alessandro Bastoni è il nome nuovo e il nome del momento. Il centrale nerazzurro ha tolto il posto ad un autentico totem come Diego Godin. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, neanche in Europa. E le big più importanti si sono fiondate su di lui.

Soprattutto il Barcellona e il Manchester City, sottolinea la Gazzetta dello Sport, lo hanno inserito al primo posto nel ruolo. Così la valutazione di Bastoni è cresciuta in maniera consistente.

La proposta choc del Manchester City

“In questi giorni”, svela la Rosea, “c’è stato un sondaggio più approfondito di altri. Dal Manchester City è arrivata una chiamata tutt’altro che banale: “Bastoni è in vendita?”.

La risposta è stata molto secca: “No”. Finita lì? Per ora certamente sì. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio non possono che essere contenti della valorizzazione di un ventenne destinato a essere protagonista in questo decennio.

La risposta decisa della dirigenza nerazzurra ha fermato sul nascere una trattativa che nelle intenzioni di Txiki Begiristain e dei suoi collaboratori avrebbe potuto portare anche a un clamoroso ritorno a Milano: quello di Joao Cancelo. Il portoghese è in partenza e i dirigenti dei Citizens hanno pensato bene di proporlo al club interista che (guarda caso) in queste settimane è molto attivo nella caccia agli esterni”

Il progetto dell’Inter

“In viale della Liberazione hanno progetti di lungo corso per Bastoni e non hanno interesse ad alimentare un’asta per lui, nonostante il pressing sia destinato a continuare nei prossimi mesi. Le sue prestazioni, infatti,” non hanno solo rapito le attenzioni di Roberto Mancini per una probabile chiamata all’Europeo”.