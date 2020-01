VIDEO / Mercato, ultimatum di Guardiola a Cancelo: “Ora deve decidere se…”

“Cancelo? Joao ha grandi qualità, ti fa quei due o tre assist. È un ragazzo, ma deve decidere se vuole restare qui a lottare insieme a noi oppure no“. Così Pep Guardiola non si sbilancia sul futuro al Manchester City dell’ex laterale di Inter e Juventus.

“Qui nel Regno Unito ognuno è libero di fare quello che vuole della propria vita“, ha aggiunto Guardiola.

Cancelo fin qui ha trovato poco spazio, anche se contro i Toffies ha giocato da titolare. Da settimane si rincorrono le voci di un suo possibile addio, con il Valencia in pole position per riportarlo in Spagna.