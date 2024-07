"Di più: tra il club francese e Carboni c’è già un principio di accordo. Il ragazzo spinge per andare in Ligue 1, avendo capito che in nerazzurro lo spazio per lui sarebbe ridottissimo. E allora l’Inter sta ragionando proprio in queste ore sull’eventualità di lasciare andare il giocatore in prestito, senza una cessione definitiva che certo avrebbe fatto comodo per la casse del club. Di fatto, sarebbe una soluzione ponte verso la prossima stagione: in caso di esplosione del giocatore in Francia, peraltro in un club di fascia superiore rispetto al Monza in cui ha concluso la scorsa stagione, a quel punto la valutazione salirebbe ancora. O magari la stessa Inter potrebbe decidere di tenerlo in rosa tra 12 mesi, al netto di valutazioni tecniche che andrebbero riaggiornate", sottolinea Gazzetta.