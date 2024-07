Scende la richiesta dell'Inter per la cessione di Valentin Carboni: ecco le condizioni fissate per la cessione al Marsiglia

Scende la richiesta dell'Inter per la cessione di Valentin Carboni. Il Marsiglia fa sul serio per il talento argentino e i nerazzurri sono pronti a trattare, a condizioni ben precise, come sottolineato da Alfredo Pedullà.