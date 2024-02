Non solo, finora i numeri dell'ex Monza sono in realtà simili a quelli di un titolare vero: con 1.536' giocati è infatti il decimo giocatore in rosa più impiegato (escluso ovviamente Sommer) e quanto a presenze totali (32) è secondo solo a Thuram. L'unica volta che Carlos Augusto non ha timbrato il cartellino da inizio stagione è stato nella semifinale di Supercoppa contro la Lazio. Per il resto, ha sempre visto il campo, anche se quasi sempre da subentrato".

Affidabilità e versatilità — "Inzaghi trova quasi sempre modo di concedergli spazio. È accaduto con continuità in Champions, dove Carlos Augusto ha vestito i panni del titolare a tutti gli effetti sommando cinque presenze dal primo minuto con solo una sostituzione. Ma sono indicative anche le presenze in campionato, solo tre volte su 25 al di sotto dei 10'. A renderlo ancora più prezioso, inoltre, la versatilità dimostrata nelle tre occasioni in cui è stato chiamato a vestire i panni del braccetto difensivo, occasioni tutt'altro che "banali" (dalla sfida di ritorno contro la Real Sociedad a quella del San Paolo contro il Napoli).

Questo perché evidentemente il brasiliano offre le necessarie garanzie e, numeri alla mano, anche il necessario contributo per non far rimpiangere Dimarco. Perché per quantità di contributi decisivi nelle ultime due stagioni (vale a dire gol e assist), tra tutti i difensori del nostro campionato Carlos Augusto è infatti secondo solo al suo attuale collega di reparto: 9 reti e 17 passaggi vincenti per l'azzurro contro i 7 centri e gli 8 assist del brasiliano nell'ultimo campionato e mezzo. Numeri che parlano da soli e descrivono il potenziale nelle mani di Inzaghi".

