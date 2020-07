Mercato, salta tutto tra Cavani e Benfica: “Corsa a quattro, è Inter contro…”

Frenata totale per il passaggio di Edinson Cavani al Benfica. Secondo A Bola, le richieste eccessive dell’attaccante uruguaiano (in scadenza con il Psg) sono insostenibili per il Benfica, quindi la dirigenza non hanno avuto altra scelta che chiudere anzitempo la trattativa. Secondo Marca, Atletico Madrid, Chelsea, Leeds e Inter sono tra i club interessati a Cavani, il cui futuro rimane irrisolto.

El Matador ha rinunciato al prolungamento del contratto con il Psg, che voleva trattenerlo solo fino alla fine della Champions. Niente accordo, fumata nera e rapporti compromessi. Ora Cavani cerca un nuovo club ma pretende un ingaggio in doppia cifra. E finora nessun club ha accontentato le sue richieste.