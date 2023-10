CeF – Serie A, resta il Decreto Crescita: non sarà applicato al mondo del calcio

«Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste». Questo quanto comunicato ieri dal Consiglio dei Ministri in merito alla decisione di rimuovere il Decreto Crescita : per il mondo del calcio, come scrive Calcio e Finanza, non cambierà sostanzialmente nulla.

Secondo quanto appreso dal portale "da fonti del ministero dello sport, infatti, la frase all’interno del comunicato significa che la norma rimarrà valida come è attualmente valida oggi. Niente tetto ai 600mila euro di redditi, quindi, ma solo gli aspetti già in vigore. La norma, modificata nel 2019 per inserire all’interno anche gli sportivi professionisti, prevede vantaggi per chi sposta la propria residenza in Italia, con i redditi prodotti in Italia che vengono pesati solo al 50% in termini fiscali.