Bellinazzo: “Decreto crescita? Giocatori acquistati dopo 30 giugno non potranno usufruirne”

"C'è un aspetto un po' confuso e che sarà chiarito dalle solite circolari interpretative, ma il senso dovrebbe essere che per chi ha già maturato i requisiti, quello resta valido per gli anni successivi. Viceversa, coloro che sono stati acquistati o verranno acquistati a gennaio non potranno goderne, quelli che sono stati acquistati in estate, dopo il 30 giugno 2023 tecnicamente non potranno fruirne, anche se il contratto è stato fatto prima di questa manovra perché devono maturare le condizioni dei requisiti per poterne beneficiare. Devono essere in Italia per più di sei mesi e un giorno. E visto che sono stati acquistati a giugno non sarà possibile usufruirne.