Zilliacus: “Pronto 1 mld per l’Inter, già contattato Al Thani. Ora trattativa con Zhang che…”

Già nella giornata di ieri, Zilliacus aveva manifestato una forte volontà di arrivare all'acquisto dell'Inter, mettendosi a capo di una cordata di imprenditori, con Al Thani come primo nome. "Innanzitutto ci vogliono soldi e come ho detto, io so so come generarne, so come creare ottimi ricavi fornendo servizi ai tifosi. Insieme allo sceicco Jassim Al Thani, se unissimo le forze, so, e sottolineo che non credo, ma so per certo, che genereremmo molti soldi. Generando soldi daremmo la possibilità al club di acquistare i migliori giocatori del mondo. Preciso che non mi piace seguire lo stile del, per esempio, Paris Saint Germain, che vedo acquistare le continuamente le grandi stelle, ma senza creare un vero gruppo", aveva commentato al sito L'Interista qualche giorno fa, mandando un messaggio allo sceicco che si è appena ritirato dalla corsa al Manchester United.