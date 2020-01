Cessioni Inter, jackpot da 150 mln per il bilancio e per il mercato. Le mosse di gennaio…

jackpot di 150 mln. Arriverebbe dalle cessioni dei giocatori che quest’anno ha ceduto in prestito come Icardi, Perisic e Joao Mario. Ma nel gruzzolo ci sarebbero anche i ricavi degli addii di Gabigol, Politano, Nainggolan e Dalbert. Tutti loro non rientrano nel progetto nerazzurro. Beppe Marotta ha undi 150 mln. Arriverebbe dalle cessioni dei giocatori che quest’anno ha ceduto in prestito comeMa nel gruzzolo ci sarebbero anche i ricavi degli addii di. Tutti loro non rientrano nel progetto nerazzurro.

TuttoSport spiega a questo proposito che incassando quella cifra il bilancio verrebbe sistemato per qualche tempo e sarebbe meno difficile riscattare Sensi e Barella. Servono cinquanta mln per entrambi. C’è anche da valutare il riscatto di Biraghi dalla Fiorentina (12 mln in caso di decidesse di farlo) e di pensare al rientro (ci sono dei patti con Genoa e Standard Liegi) di Pinamonti e Vanheusden. E si avrebbe la libertà di provare acquisti top come quello fatto con Lukaku.

Gabigol e Politano e dalla vendita dei due attaccanti l’Inter spera di incassare una cinquantina di mln. Venti arriverebbero dal brasiliano e per l’italiano la prossima tappa dovrebbe essere Firenze che aveva offerto in estate fino a 30 mln per il calciatore. Iachini lo ha valorizzato al Sassuolo. Piace anche alla Roma, l’Atalanta ci riflette e si è parlato anche di un possibile scambio con Llorente. A gennaio in uscita ci sonoe dalla vendita dei due attaccantispera di incassare una cinquantina di mln. Venti arriverebbero dal brasiliano e per l’italiano la prossima tappa dovrebbe essere Firenze che aveva offerto in estate fino a 30 mln per il calciatore. Iachini lo ha valorizzato al Sassuolo. Piace anche alla Roma, l’Atalanta ci riflette e si è parlato anche di un possibile scambio con Llorente.

Secondo TuttoSport i soldi della cessione di Gabigol verrebbero investiti più che altro su un esterno e l’eventuale cessione di Politano porterebbe all’investimento sul centrocampista e si potrebbe pensare anche ad un vice Lukaku. Per quanto riguarda invece le cessioni di giugno e i riscatti dei giocatori prestati, Icardi vale 70 mln e potrebbe restare al PSG visti gli addii di Cavani e magari anche quello di Neymar. Perisic costerà al Bayern venti mln (il rendimento? 19 presenze con 4 gol e 6 assist). E se Joao Mario restasse a Mosca dovrebbero entrare nelle casse dell’Inter 18 mln. Nainggolan e Dalbert sono stati partiti in prestito secco ma si conta di incassare anche dalle loro cessioni per aumentare il tesoretto del mercato per la prossima stagione.

