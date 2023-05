Sky – Milan-Inter, la probabile formazione: Brozovic favorito su Calhanoglu, in attacco…

La lunga attesa sta per finire, Milan e Inter si affrontano nella prima di due sfide tutte milanesi al cardiopalma per decidere chi affronterà, nella finale di Champions League, affronterà la vincente di Real Madrid-Manchester City. Simone Inzaghi può finalmente contare sulla quasi totalità della rosa, con due dubbi: a centrocampo, dove, secondo Sky Sport, Brozovic è al momento favorito sull'ex Calhanoglu; in attacco, invece, resiste il ballottaggio tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, con quest'ultimo in vantaggio per giocare accanto a Lautaro. Ecco la probabile formazione dell'Inter: