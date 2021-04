Inter, Brozovic e Bastoni squalificati. Gds: “Ecco chi giocherà con il Sassuolo”

La Rosea fa il punto in casa Inter spiegando chi prenderà il posto dei due nerazzurri squalificati

Marco Astori

Dalla bella notte di Bologna, l'Inter è uscita con una brutta notizia: Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic salteranno la gara di mercoledì contro il Sassuolo per squalifica. E, considerando quanto i due siano fondamentali per la costruzione e per l'equilibrio della squadra, Antonio Conte dovrà valutare con grande attenzione gli eventuali rimpiazzi. Ecco chi potrebbe giocare contro i neroverdi secondo La Gazzetta dello Sport.

"Dando per scontato il rientro di De Vrij al centro del terzetto (negativizzato al Covid, Stefan era già in panchina al Dall'Ara), potrebbe scalare Ranocchia. Ma la convivenza tra l'italiano e l'olandese, i meno rapidi del reparto, è complicata. Più adatti D'Ambrosio e Darmian, jolly preziosi che possono giocare a tutta fascia a destra e a sinistra ma anche dietro. DD33 è stato l'ultimo a uscire dal virus, tanto che ieri mattina non si è potuto allenare con i compagni bensì individualmente non avendo ancora completato le visite mediche di rito. E' vero però che durante l'isolamento in casa da asintomatico ha fatto esercizi e corsa.

Brozovic invece ha un sostituto naturale in Eriksen. Con il danese in regia, da mezzala dovrebbe muoversi Gagliardini, peraltro autore di un bel gol nel 3-0 dell'andata. Vidal infatti ha già fatto un miracolo a rendersi disponibile per Bologna dopo l'operazione al ginocchio del 12 marzo, ma non è pronto per giocare dal 1'. L'alternativa dunque è Sensi. Rivitalizzato da Mancini in Nazionale, l'ex Sassuolo può interpretare tutti i ruoli della mediana. In azzurro ha fatto il perno centrale e potrebbe alternarsi con Eriksen", conclude la Rosea.