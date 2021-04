Inter-Sassuolo, “focalizzati” per una chance. Da Gagliardini a Sensi, tutti sull’attenti

Nella gara contro i neroverdi mancherà Brozovic per squalifica e al suo posto giocherà Eriksen: chi gioca al posto del danese?

"Noi siamo concentrati". Focalizzati. E non potrebbe essere diversamente. Era appena finita la partita contro il Bologna che Antonio Conte era già proiettato alla prossima partita. Quella contro il Sassuolo. Quella da recuperare, che si doveva giocare prima della pausa per le Nazionali e che l'ATS aveva rinviato per timore di un focolaio che poteva essersi diffuso in casa Inter . Probabilmente l'allenatore nerazzurro avrebbe voluto giocarla allora e qualcuno gli aveva detto di doversi ritenere fortunato. Perché il covid19 si era diffuso nello spogliatoio nerazzurro prima della pausa e magari la partita con il Sassuolo poteva essere un ostacolo a quel punto del campionato con meno quattro giocatori a disposizione, portiere compreso.

Adesso Conte ha recuperato Samir Handanovic e pure de Vrij. Stanno bene anche D'Ambrosio e Vecino. Dovrà recuperare Perisic e Kolarov ai box per affaticamento, ma nella gara con il Sassuolo non avrà due pedine importanti nel suo scacchiere: Brozovic, a centrocampo, e Bastoni in difesa. Entrambi erano diffidati e salteranno la sfida contro i neroverdi. Per sostituirli si potrebbe pensare per esempio alla difesa a tre con Skriniar, Ranocchia e de Vrij, se l'olandese sarà al meglio. In mezzo al posto del croato potrebbe giocare Eriksen o chissà che non trovi spazio Sensi, dopo il gol segnato con la maglia dell'Italia. C'è anche Vidal tornato a disposizione dopo infortunio e operazione al ginocchio.