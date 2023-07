Gds – Inter, la maglia varrà più di 50 mln più bonus. Ecco le cifre finali di Paramount+

"L'Inter incasserà ogni stagione circa 15 milioni più bonus legati ai risultati raggiunti dalla squadra. Meno rispetto alla cifra che era stata concordata con DigitalBits (insolvente; per questo è stato interrotto il contratto), ma il legame con un marchio tanto prestigioso a livello mondiale è considerato un "plus". A breve il nuovo accordo triennale sarà ufficiale (...). L'intesa con Nike, nell'aria da tempo, è stata invece formalizzata lunedì. La base sarà di 26 milioni a stagione più altri 3 che arrivano dal prodotto. In realtà l'accordo prevede anche bonus legati ai risultati della formazione di Inzaghi e la cifra può lievitare ulteriormente. L'incremento rispetto al 2022-23 è notevole visto che Nike garantiva 12,5 milioni più bonus (...). L'intesa con eBay, valido fino al 30 giugno 2024, è stato invece firmato lo scorso dicembre e frutterà al club di viale della Liberazione 5 milioni a stagione".