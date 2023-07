È terminato in questi minuti l'incontro tra l'Inter, Yann Bisseck e i suoi agenti per definire il trasferimento del difensore tedesco alla corte di Simone Inzaghi. Un meeting della durata di circa 2 ore, utile per definire gli ultimi dettagli di una trattativa già impostata da diverse settimane ed entrata ora nella fase decisiva.