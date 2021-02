Suning lascia il Jiangsu: club in vendita, non inizia il ritiro. Trasloco in vista?

Come riporta Titan Sports Plus, il club acquistato per 75 milioni di euro nel 2015 è ufficialmente in vendita

Redazione1908

Suning ha deciso di dare seguito alle parole di Zhang Jindong. Il capo del colosso cinese aveva parlato di tagli o chiusure alle attività non rilevanti per il settore del commercio al dettaglio. Il calcio è sicuramente tra queste, alla luce della decisione di Suning di abbandonare il Jiangsu, fresco campione di Cina.

Come riporta Titan Sports Plus, il club acquistato per 75 milioni di euro nel 2015 è ufficialmente in vendita. Tanto che si starebbe valutando anche l'idea di trasferire la squadra lontano da Nanchino, città nella quale gioca da quando è stata fondata. Intanto, però, la situazione si fa preoccupante dal punto di vista sportivo. A dieci giorni dal capodanno lunare, il club non ha ancora ripreso il ritiro e i giocatori non hanno la minima idea di quando la stagione sportiva potrà riprendere. La prima partita ufficiale del Jiangsu, che ora si chiama Jiangsu FC, sarebbe prevista per il primo aprile.

Si tratta della Supercoppa di Cina, che il Jiangsu dovrebbe giocare da campione in carica.