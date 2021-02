Festa: “Zhang, parole chiare. Se non vende Inter c’è solo un motivo”

Il giornalista ha replicato alle parole del giornalista di La Repubblica che aveva commentato le dichiarazioni del proprietario di Suning

Su quanto detto dal proprietario di Suning ha parlato anche Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 ore che ha risposto ad un tweet di Vanni, giornalista di La Repubblica che ha scritto: "Fonti vicine a Suning fanno sapere che il riferimento di Zhang Jindong, nel discorso ai dipendenti che segue il Capodanno, non sarebbe agli investimenti esteri (fra cui #Inter in Italia) ma alle sole attività “domestiche” in territorio cinese".

La risposta di Festa: «A me sono sembrate chiare le parole. Cedere tutto quello che non è core. Al di fuori del retail. Lo sport non è per definizione core. Se poi non vendono l'Inter è solo perché non vogliono fare una minusvalenza di 400 milioni. Mica perché c'è la passione per i colori».