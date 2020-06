Inter, Esposito venduto: ora si può. Marotta insiste: vuole il colpo che cambia tutto

Sebastiano Esposito potrebbe lasciare l’Inter a titolo definitivo. Lo riporta Repubblica. In ogni caso, la dirigenza nerazzurra prevederebbe una formula che assicuri la precedenza per l’acquisto in caso di futura rivendita. Una sorta di recompra, congegnata in modo da non confliggere con le norme del calcio. Tra i club interessati, il Parma, la Fiorentina e l’Atalanta.

La cessione di Esposito garantirebbe al club nerazzurro un’altra cospicua plusvalenza per inseguire i sogni di mercato di Conte e Marotta. Sogni che si riferiscono soprattutto al centrocampo, dove anche Matias Vecino potrebbe preparare i bagagli. Destinazione? Il Tottenham di Mourinho per una ventina di milioni.

“I nerazzurri mirano poi a strappare Tonali alla corte della Juve. E non svanisce il sogno Milinkovic Savic”, evidenzia ancora Repubblica. Il centrocampista della Lazio è il vero pupillo di Beppe Marotta, che sogna di portarlo a Milano dal momento della firma con l’Inter. E con un’estate da incassi clamorosi (tra Icardi, Lautaro, Esposito, Vecino), il sogno potrebbe anche diventare realtà.