Inter, ecco i primi colpi: trattative ben avviate per due talenti del 2000, si può chiudere

Ufficializzata la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain, l’Inter è pronta a piazzare i primi colpo in entrata. Giovani, talentuosi, già abituati ai ritmi della Serie A: sono questi i requisiti ricercati dalla dirigenza nerazzurra. E i nomi in cima alla lista del club di viale della Liberazione, secondo calciomercato.com, sono quelli di Sandro Tonali e Marash Kumbulla, entrambi classe 2000.

TONALI – Il gioiellino del Brescia è l’obiettivo numero uno dell’Inter: Piero Ausilio non ha nascosto l’apprezzamento per il centrocampista, con il quale i dialoghi vano avanti ormai da tempo. I nerazzurri sono pronti ad accelerare, ma prima c’è da trovare l’intesa con il presidente Cellino, per il momento fermo sulla sua rchiesta di 50 milioni di euro.

KUMBULLA – Per quanto riguarda il difensore albanese del Verona, l’Inter si è da tempo portata avanti, sia con l’entourage del giocatore che con il club scaligero, la cui valutazione del centrale classe 2000 si assesta sui 25 milioni di euro. I nerazzurri sono in netto vantaggio sulle concorrenti e sono pronti a chiudere l’operazione.