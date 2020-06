(Ri)parte la rincorsa: sogno scudetto. Dalle fasce alla LuLa: ecco come sta l’Inter di Conte

Sbagliare non sarà più concesso. Tredici partite da vivere tutte d’un fiato, senza margine d’errore e senza soluzione di continuità. L’Inter di Antonio Conte riparte, con un sogno chiamato scudetto. Un’impresa ai limiti dell’impossibile, ma che impossibile ancora non è. Proprio per questo motivo, conviene fare un punto della situazione. Come stanno i nerazzurri? Ecco la fotografia della Gazzetta dello Sport:

DIFESA – “Dietro si riparte dalle certezze acquisite, dal De Vrij unico rappresentante nerazzurro nella squadra ideale Opta del campionato fino alla 26esima, da Skriniar e Bastoni”.

FASCE – “Young ha sofferto un po’ Politano ma si è proposto con costanza in avanti, saltando l’uomo, Candreva nel primo tempo è stato un’arma importante (…). Moses e Biraghi ùsono alternative credibili”.

CENTROCAMPO – “Il settore su cui Conte ha lavorato di più è il centrocampo, con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-1-2: Eriksen nella nuova posizione ha convinto”.

ATTACCO – “Il reparto che era stato più performante e decisivo nella gran parte della stagione al momento sembra aver bisogno di essere riattivato. Lautaro e Lukaku non hanno segnato nelle due gare col Napoli in Coppa Italia e con Juve e Lazio in campionato. Dietro di loro scapita Sanchez, ma la LuLa va recuperata al meglio“.

(Fonte: gazzetta.it)