Cento volte hanno urlato per i gol di Taremi o per quei quasi 50 assist che ha fatto per far segnare i suoi compagni e non possiamo dimenticarlo, bisogna avere rispetto, perché Taremi ha rispetto per la società, lavora duramente qui ogni giorno. Ha viaggiato, dopo non aver dormito tutta la notte era disponibile per gli allenamenti e per andare ad Arouca, sia che si trattasse di giocare un minuto, un secondo o 90 minuti. Non vale la pena farsi prendere la mano. Non c'è nessuno che ama la società più di me e se sentissi che qualche giocatore non si è impegnato, credetemi, potreste chiamare anche Maradona, ma qui con me non ci sarebbe stata alcuna possibilità. Se Taremi lavora come deve lavorare è un'opzione. magari non sarà convocato perché non sta lavorando benissimo, ma rientra nelle opzioni, le mie opzioni, la mia decisione riguardo a Taremi, è esattamente uguale agli altri, non gioco per le mie orecchie, sono qui con le mie idee, con le mie convinzioni, perché amo il FC Porto, non non parlo male del Porto gratuitamente".