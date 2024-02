Le parole del commentatore: "Non possiamo non fare i complimenti a Marotta, lo stimo: in una situazione complessa è riuscito a tenere in mano l'azienda nel giusto modo"

Marco Astori Redattore 15 febbraio 2024 (modifica il 15 febbraio 2024 | 10:16)

Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista e commentatore, ha analizzato così il momento dell'Inter, in campo e fuori: "L'Inter ha acquisito un vantaggio difficilmente rimontabile: è possibile che le squadre rallentino, ma non sono sicuro che le altre le vincano tutte. Il campionato rimane aperto perché non si sa mai, ma l'Inter può concentrarsi sulla Champions League e lo scontro con l'Atletico sarà rognosissimo: avrei preferito una squadra anche più forte ma meno rognosa. Bastoni è tornato ad essere il giocatore che conosciamo, decisivo per l'applicazione: sarà importantissimo anche per i nostri europei. Thuram mi piace tantissimo, è veramente un giocatore sorprendente: questo fa pensare a come è costruita l'Inter.