Da Conte a Inzaghi, Inter cambiata: occasioni e gol a raffica. E i numeri sorridono a Simone

I numeri della stagione dell'Inter fin qui dicono che Inzaghi ha fatto meglio di Conte: nella speranza che finisca allo stesso modo

Qualche critica l'ha ricevuta, Simone Inzaghi, per l'atteggiamento di un'Inter che in questa stagione, pur creando tantissimo in avanti (miglior attacco della Serie A), non è mai riuscita, eccetto la prima partita contro il Genoa, a mantenere la porta inviolata. Eppure questa Inter piace praticamente a tutti: gioco di qualità, intenso, una fase offensiva impressionante per capacità di creare opportunità. E a chi sostiene che in difesa i nerazzurri fin qui hanno sofferto troppo, gli si potrebbe mostrare la grafica sottostante, che parla in maniera diversa.