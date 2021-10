TS – Inzaghi, è un’Inter da NFL: 29% dei gol propiziato da palle inattive

L'analisi del quotidiano sull'Inter di Simone Inzaghi e in particolare sulle palle inattive, molto sfruttate dai nerazzurri

“Inzaghi, è un’ Inter da NFL” , titola oggi Tuttosport nella pagina dedicata ai nerazzurri. C’è infatti una dettagliata analisi sul modo di allenare di Simone Inzaghi e in particolare sull’importanza delle palle inattive. Un aspetto centrale, come sottolineato dal quotidiano: “Si evince dalla composizione della “squadra” che lavora dietro ai calciatori: tre collaboratori tecnici e ben cinque componenti dell’area dedicata al match analysis . Lo studio degli avversari, dei loro punti deboli e la ricerca della perfezione sulle palle inattive è focale nei metodi di Inzaghi. Anche le scelte di formazione dipendono da questo: tra i titolari c’è sempre almeno uno tra Calhanoglu e Dimarco, ovvero i due “quaterback” più efficaci sullo sviluppo delle palle inattive ”, si legge.

I numeri dicono che l’Inter su 26 gol totali in stagione (23 in campionato e 3 in Champions) ne ha segnati 6 su calcio piazzato e uno grazie a uno schema da rimessa laterale: il 29% del totale. Reti che hanno fruttato all’Inter cinque vittorie e un pari, sottolinea sempre Tuttosport.