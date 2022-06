Sky – Lukaku, contatto positivo Inter-Chelsea. Si lavora per chiudere in tempi brevi

La notizia l'aveva anticipata il Telegraph. Ora arriva la conferma anche da Sky. E' andato in scena il meeting tra Inter e Chelsea per Lukaku

La notizia l'aveva anticipata il Telegraph. E ora arriva la conferma anche da Sky Sport. E' andato in scena oggi il meeting tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku.

"E' stato definito positivo, le due società lavorano per far tornare Lukaku all'Inter e lavorano per chiudere la trattativa in tempi rapidi. La formula su cui si sta lavorando in questo momento è quella del prestito oneroso, che si fa preferire rispetto ad altre ipotesi. C'è dialogo sulle cifre, c'è comprensibile distanza all'inizio della trattativa ma il meeting è stato definito positivo".