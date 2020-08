Lautaro, Conte l’ha aspettato e ora gli chiede tanto. Lukaku vuole dimostrare che…

Tra Champions League ed Europa League, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez segnano da 9 partite di fila. Nel momento cruciale della stagione, Antonio Conte potrà puntare sui due attaccanti che devono caricarsi la squadra sulle spalle e trascinarla in finale.

“La Lu-La è diventata una tassa per tutti gli avversari europei. Ecco perché oggi gli ucraini riserveranno a Lukaku e Lautaro un’attenzione molto particolare. Insieme hanno già segnato 50 gol stagionali“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Lukaku è il giocatore più caldo dell’Europa League: trascinatore, uomo simbolo dell’Inter di Antonio Conte che vorrebbe la ciliegiona sulla torta, ovvero la finale a Colonia, per dimostrare che dalle parti di Manchester si sono sbagliati sul suo conto. A quasi un anno dalla prima ufficiale con il 9 nerazzurro sulle spalle: era il 26 agosto e contro il Lecce il centravanti belga fece urlare San Siro al debutto in Serie A. Ora eccolo ancora in campo, con un bottino di 31 reti (3 di meno rispetto al primo Ronaldo, anno 1997-1998), pronto a far esultare i suoi tifosi anche da Dusseldorf”.

“Dove cerca un nuovo acuto anche Lautaro Martinez. In Europa League ha segnato solo l’anno scorso a Vienna, su rigore, nella prima partita dopo l’ammutinamento di Icardi. Fu a suo modo importante, ma ripetersi a Dusseldorf varrebbe molto di più. Anche Conte si fida di lui: l’ha aspettato, l’ha messo in panchina quando non girava e adesso gli chiede tanto. Non ci sarà Sanchez: deve fare tutto la Lu-La”.

(Gazzetta dello Sport)