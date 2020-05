Lautaro, Conte boccia tutti. Zhang durissimo: “Se Barça farà pressioni, Inter risponderà…”

L’Inter non si sposta di un millimetro nell’affare Lautaro Martinez: i nerazzurri non sono disposti ad abbassare le pretese. E’ quanto riporta El Mundo Deportivo, principale quotidiano sportivo di Barcellona, secondo cui l’input arriva direttamente da Steven Zhang.

“Zhang ha ordinato a Marotta e Ausilio di non abbassare le pretese per quanto riguarda la cessione di Lautaro. La richiesta è sempre la stessa: 90 milioni cash più contropartite. E l’unico giocatore che interessa all’Inter è Arturo Vidal, che verrebbe trattato anche senza l’affare Lautaro, tutti gli altri sono stati bocciati da Antonio Conte. Il suo preferito, Arthur, non ha intenzione di lasciare il Barcellona.

Il club catalano spera che Lautaro Martinez forzi per ottenere il via libera dall’Inter ma Steven Zhang ha fatto sapere ai suoi dirigenti che se il Barcellona giocherà la carta della pressione, allora la richiesta sarà del pagamento della clausola e basta. Senza alcun margine di trattativa”.