In Francia – Il Psg non vuole Icardi. Il grande sogno di Leonardo si chiama…Lautaro

Lautaro Martinez sempre più al centro del mercato internazionale. Obiettivo dichiarato del Barcellona, l’attaccante argentino dell’Inter però piace anche ad altri top club europei. Ultimo ad inserirsi nell’asta con il club nerazzurro è il Paris Saint-Germain. Lo riferiscono diversi media sia in Francia che in Argentina, secondo cui il ds parigini Leonardo starebbe pensando proprio al ‘Toro’ come possibile alternativa visto la possibile partenza sia di Edinson Cavani (a fine contratto) che di Mauro Icardi.

In Spagna, però, sono convinti che sia ancora il Barcellona in vantaggio per Lautaro.

Secondo Mundo Deportivo, la chiave per convincere l’Inter potrebbe essere l’inserimento nell’affare di alcuni giocatori come Semedo, Arturo Vidal, Aleñá, Umtiti o Todibo.

