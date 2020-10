La scelta ambiziosa di Conte e le chiavi dell’Inter per ripartire subito. Nerazzurri convinti…

Nonostante nelle ultime due gare sia arrivato un punto, in casa Inter non manca l’ottimismo. La delusione per la caduta nel derby è tanta, ma Conte ha qualche solida certezza a cui aggrapparsi per il futuro.

“I nerazzurri sono convinti che il meglio debba ancora venire, soprattutto se si sfrutteranno appieno le enormi potenzialità offensive“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Ormai è cosa nota, il nuovo Conte ha fatto una scelta filosofica: vuole inseguire l’estetica oltre al risultato. Ambizioso, ma non utopistico. Nella complessa ricerca della bellezza, però, il tecnico non vuole perdere per strada un po’ della vecchia cara sostanza. Nasce da lì il continuo richiamo al cinismo. Lukaku è il salvagente su cui galleggia tutta la squadra, ben oltre la connection pregiata col gemello Lautaro. Il centravanti belga, però, spesso canta e porta la croce e anche per questo sciupa qualcosa di troppo. È lui lo specchio di questa seconda Inter contiana: potenzialmente devastante, ma ancora incompiuta”.

“Conte raccoglie sicurezze anche ai lati e in mezzo. Il primo scorcio di campionato, ad esempio, ha confermato le intriganti possibilità sugli esterni: Hakimi e Perisic hanno spesso sfondato le linee nemiche. Ma, soprattutto, si può costruire il domani attorno ad Arturo Vidal e Nicolò Barella: un pupillo di lunga data e uno di più recente innamoramento. Barella è già a uno snodo decisivo della carriera e sta prendendo la strada dei grandi”.

(Gazzetta dello Sport)