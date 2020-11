Inter, enigma trequartista. Tra un giocatore ideale e una certezza, Conte studia un possibile azzardo

In questa stagione Conte ha deciso di cambiare la sua Inter. In gran parte delle partite il tecnico nerazzurro ha deciso di usare il trequartista o comunque di adattare un giocatore che in fase di possesso si possa alzare tra le linee. Ma ancora non c’è un giocatore che accontenti a pieno Conte, anzi in realtà uno sì: Stefano Sensi.

“Non Eriksen, che non l’ha mai pienamente convinto, ma Stefano Sensi, che nella visione dell’allenatore è quel giocatore in grado di garantire inventiva, ma anche equilibrio alla squadra; assist e gol, ma pure le giuste letture sulle linee di passaggio; la capacità di alternarsi nelle due fasi, soffocando le iniziative del play avversario per poi portare fantasia negli ultimi venti metri di campo. Tutto ciò che Eriksen, pur con tutta la buona volontà, non è riuscito a fare. Purtroppo per Conte, Sensi è tormentato dai problemi fisici e finora ha giocato soltanto 110 minuti nelle prime tre partite di campionato. Poi, come alternativa a Eriksen, come trequartista è stato schierato Barella (nel finale della passata stagione era stato provato persino Brozovic…) e anche Sanchez. Ieri, contro il Torino, con il cileno e Lukaku punte, alle loro spalle ha agito invece Vidal. Per l’arrembaggio finale, poi, Lukaku e Lautaro davanti, Sanchez trequartista, Barella e Vidal in mezzo“, spiega Gazzetta.it.