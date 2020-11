Inter, la verità sul rientro di Sensi. “E a gennaio un altro colpo in mediana con questo addio”

Le parole di Beppe Marotta di ieri sono chiare: Christian Eriksen può davvero lasciare l’Inter a gennaio. L’ipotesi di un addio del danese dopo solo un anno a Milano si fa sempre più concreta: la sua partenza, però, sarebbe la chiave per avere un ulteriore rinforzo a centrocampo. Spiega Calciomercato.com: “Proprio la partenza del danese può essere la strada giusta per un altro colpo in mediana già a gennaio: alle condizioni giuste, ovvero un’offerta importante o uno scambio di livello, Eriksen può andare via e aprire il terreno ad un nuovo centrocampista per Antonio Conte. Con caratteristiche decisamente più vicine alla sua idea di gioco.

Nei giorni scorsi invece si è sfogato Stefano Sensi che sta preparando il rientro in campo dopo un nuovo infortunio che ne ha rallentato l’inizio di stagione. La volontà dello staff medico è di riaverlo a disposizione nel match del Mapei contro il Sassuolo, già dal prossimo weekend. Le sensazioni sono positive e un Sensi in forma diventerebbe freccia fondamentale nell’arco di Conte che continua a credere in lui. Ora dovrà parlare il campo, tocca a Sensi”, conclude il portale.