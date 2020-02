Conte: “EL faticosa, dovranno farsi trovare tutti pronti. Eriksen? Voglio il bene dell’Inter”

Vittoria in trasferta per l’Inter sul campo del Ludogorets. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato dopo la gara vinta 2-0 a Inter Tv:

“Primo tempo intensità molto bassa in entrambe le fasi. Quando la palla gira lentamente, l’avversario chiude gli spazi. Poi abbiamo aumentato i giri, il secondo è stato un buon tempo. Sono arrivate le risposte che mi attendevo. L’Europa League toglie energie fisiche e mentali, per questo c’è bisogno di tutti. Sono stato chiaro con tutti, faremo ruotare la rosa. Tutti devono farsi trovare pronti e dare risposte importanti. Non è semplice avere poco tempo. Domenica gara importante con la Samp e rientriamo domani. Chi non ha giocato già domani preparerà la sfida. Sabato cercheremo di prepararla al meglio. Importante dare continuità nel lavoro. Avere lo stesso allenatore ti facilita in questo, con continuità le partite le prepari in minor tempo perché tutti sanno cosa fare. Eriksen? Ha bisogno di trovare la migliore condizione fisica, la giusta intensità, oggi ha faticato un bel po’ nel primo tempo, poi si è sciolto. Ha qualità e lo dimostra, ha mezzi per essere determinante, però non capisco tutta questa ansia attorno a un ragazzo che viene dal Tottenham ed è arrivato in una grande squadra. Serve tempo, ci vuole pazienza per farlo integrare. Voglio il bene dell’Inter e farò di tutto per farlo integrare nel miglior modo possibile”.