Cds – Conte ha un grande alleato nell’Inter che la pensa esattamente come lui

Antonio Conte e l’Inter andranno avanti insieme? Tutto fa pensare che il lieto fine sia più che possibile, malgrado alcune divergenze tra il tecnico nerazzurro e la dirigenza. Conte pretende una rivoluzione sul mercato, con innesti numerosi e pronti per vincere subito. Il club frena, anche alla luce della situazione economica mondiale post Covid. Ma entrambe le parti sembrano comunque disposte a venirsi incontro.

Conte, secondo il Corriere dello Sport, non ha dalla sua solo il “fidato Lele Oriali”. Anche il vicepresidente Javier Zanetti sarebbe pienamente d’accordo con l’allenatore.

“Fin dall’inizio della sua avventura alla Pinetina, entrambi gli sono sempre stati accanto e che condividono le stesse perplessità sui temi caldi del momento ovvero il mercato fatto e quello che deve essere programmato per il 2020-21”.

“Facile immaginare”, scrive ancora il Corriere dello Sport, “che i destinatari delle critiche dei “contiani” siano gli ad Marotta e Antonello e il ds Ausilio. Conte rimprovera loro gli errori della scorsa estate, chiede di essere seguito alla lettera e di agire in fretta, in vista della prossima campagna trasferimenti, mentre da via della Liberazione si predica calma perché, complice i mancati ricavi a causa del Covid, è complicato pensare a un mercato 2020 con un passivo elevato come quello dell’ultima sessione”