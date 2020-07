CdS – Tensione Inter: una mail diretta a Zhang finisce in sede. E dentro c’era…

Le parole di Antonio Conte, insieme ai risultati deludenti del post lockdown, hanno contribuito a creare tensioni in casa Inter, tanto che tra il tecnico e la dirigenza nerazzzurra ci sarebbero già stati dei confronti per cercare di appianare le divergenze di vedute. Il Corriere dello Sport svela un episodio che non contribuisce a riportare serenità.

IL CONTENUTO – “Il presidente è stato messo a conoscenza di quelli che ad Appiano Gentile sono considerati gli errori commessi nella programmazione del 2019-20 (chiaramente non ascrivibili a Conte) ed è stato informato pure su quella che sarebbe la linea giusta da tenere per il mercato 2020-21 ovvero comprare qualche giovane (Hakimi è già arrivato), ma soprattutto elementi esperti, pronti per vincere subito. I famosi Vertonghen, Vidal e Dzeko (o chi per loro) che il tecnico di Lecce chiede in quanto usato sicuro, gente pronta a vincere. Zhang l’ha ricevuta, ma per sbaglio (o forse no…), una copia è finita anche in una delle caselle di posta in viale della Liberazione. E la “delazione” non ha certo contribuito a portare serenità in un momento in cui la squadra avrebbe bisogno di tutto meno che di certe tensioni“.