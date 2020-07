Sky – Inter, futuro con Conte priorità. Altrimenti c’è Allegri: 2 motivi dell’eventuale scelta

Antonio Conte è impaziente. Vuole vincere, e vuole provare a farlo subito. Le parole rilasciate dopo la partita contro il Verona hanno fatto rumore, ma non hanno spaventato l‘Inter. Che, dal canto suo, è stata piuttosto chiara. La priorità assoluta della società, come riportato da Sky Sport, è infatti quella di continuare con l’ex ct, scelto come pilastro del progetto tecnico del presente e del futuro. Entrambe le parti vogliono arrivare il prima possibile alla vittoria. Resta da capire se i due modi di intendere il percorso combaceranno e se si troverà un punto comune su cui fondare il futuro.

Qualora Conte trovasse la sua posizione inconciliabile con quella del club, potrebbe anche decidere di fare un passo indietro, riferisce l’emittente. In quel caso e solo in quel caso l’Inter si guarderebbe attorno alla ricerca di un sostituto. E, in questo senso, c’è un nome in cima alla lista: Massimiliano Allegri. E per due motivi: per le qualità dimostrate e i trofei conquistati sulle panchine di Milan e Juventus, ma anche per il grande rapporto con l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta.

Chissà che non si ripeta, dunque, lo stesso scenario del 2014, quando proprio Allegri si insediò sulla panchina della Juventus in seguito alle improvvise dimissioni di Antonio Conte.

(Fonte: Sky Sport)