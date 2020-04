Conte, che ritmo la sua Inter! Dopo il Triplete solo Leonardo ha fatto meglio di lui

Il lavoro svolto da Antonio Conte con l’Inter è sotto gli occhi di tutti. Il tecnico ha saputo tirare fuori il meglio dalla squadra nerazzurra, rendendola competitiva già alla prima stagione. E i numeri confermano l’ottimo lavoro del tecnico. Conte, alla sua prima stagione sulla panchina dell’Inter, è terzo in campionato, in semifinale di Coppa Italia e negli ottavi di Europa League. La media punti dei nerazzurri in questa stagione è due punti a partita e Conte è secondo dietro solo a Leonardo con 2,1 nel post Triplete.

“L’allenatore con più panchine è stato Spalletti, ancora sotto contratto con i nerazzurri: due stagioni piene, con il grandissimo merito di aver conquistato altrettante qualificazioni Champions. Dal 2017 al 2019 Luciano ha diretto l’Inter in 90 partite con una media di 1,8 punti a gara (e un bilancio di 45 vittorie, 26 pareggi e 19 sconfitte). Dietro Spalletti i più presenti sono stati Roberto Mancini e Andrea Stramaccioni: per entrambi 1,6 media punti, rispettivamente in 77 e 65 partite. Anche Mazzarri precede Conte come numero di panchine (58), ma l’ex tecnico del Torino ha una media punti più bassa rispetto ad Antonio (1,7), la stessa di Benitez e Pioli”, analizza Gazzetta.it.