Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dell’episodio che ha portato all’espulsione di Vidal nella gara contro il Real:

“Dell’arbitraggio preferiscono non parlare, anche se tante volte gli arbitri dovrebbero essere intelligenti e capire di non rovinare le partite in questo modo. A meno che Vidal non abbia detto qualcosa di veramente grave. Lasciare una squadra in 10 al 30′ significa ammazzarla. Non so cosa abbia detto Vidal all’arbitro”.