Cds – Inter, stipendi posticipati: accordo trovato con lo spogliatoio. Nuovi partner…

È prevista nella giornata di domani l’assemblea degli azionisti dell’Inter, che si svolgerà in videoconferenza e, come riporta il Corriere dello Sport, certificherà un passivo per il 2019-20 leggermente superiore ai 100 milioni. Secondo il quotidiano i numeri sono ampiamente previsti, ma non sono considerati pessimi. “Anche perché il club ha spostato nel bilancio 2020-21 i ricavi relativi ai diritti tv, sponsor e ai premi Uefa incassati a luglio e agosto per il finale di campionato e l’avventura in Europa League (circa 50 milioni)“.

“I ricavi commerciali e da diritti tv nel 2019-20, dunque, si attestano attorno a quota 300 milioni (senza plusvalenze), con un’inevitabile contrazione anche perché da marzo in poi mancano gli introiti del botteghino. Oltre a far mancare liquidità per pagare gli stipendi. In quest’ottica molto importante è stato l’accordo raggiunto con lo spogliatoio per posticipare a febbraio il pagamento delle mensilità di luglio e agosto. Per l’inizio del 2021 magari arriveranno i soldi dell’accordo tra la Lega e il consorzio Cvc e/o quelli di una serie di potenziali nuovi partner commerciali, soprattutto cinesi, con i quali l’Inter sta trattando”.