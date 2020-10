Conte: “Orgoglioso di allenare questi ragazzi, non hanno cercato alibi. Stanno facendo…”

Antonio Conte in conferenza stampa dopo il pareggio in Champions League: “La sconfitta del Real Madrid notizia positiva? Considerato che la storia del Real Madrid nella Champions è considerata una grande, una squadra papabile per la vittoria finale pensa che un posto sia già occupato da loro. Verrebbe da pensare in maniera lucida. Quindi sinceramente un risultato che personalmente a me non fa piacere, sapevo delle difficoltà che incontrava con lo Shakhtar. In semifinale noi siamo stati impeccabili e avevo parlato di una squadra forte con tanti brasiliani. Oggi ha vinto la partita e penso che mancassero pure un bel po’ di giocatori”.

10 gol presi? “Vado a vedere un’altra volta le statistiche e mi accorgo che hanno fatto due tiri in porta. Non mi ricordo parate di Handanovic e tiri da parte loro. La partita è stata dominata, non posso non essere soddisfatto ma al tempo stesso dispiace. Dobbiamo essere più attenti in alcune situazioni, si possono evitare. Parlo di situazioni individuali da migliorare. Mi viene difficile commentare un pareggio contro il Borussia per quello che ha fatto vedere la squadra, abbiamo giocato con ritmi alti. Avessimo avuto anche la possibilità di intervenire introno al 65′ sulla partita avremmo rialzato il livello di energia che era andato un po’ giù”.

Assenze da Covid: “I ragazzi sono da elogiare. Stanno facendo fronte a situazioni che con il calcio hanno poco a che vedere. Oggi quello che è accaduto a noi non so che impatto avrebbe avuto avere su altre squadre. Non hanno cercato alibi. Hakimi si è allenato con noi oggi, era con noi fino alle 17. Assenze? Sicuramente non è la situazione ideale che un allenatore vorrebbe anche perché ci sono delle defezioni che a livello calcistico non hanno niente a che vedere. Dobbiamo cercare di affrontarle, siamo in 13 effettivi. Anche se giocheranno sempre gli stessi – e per questo pagheremo qualcosa, inutile girarci intorno – al tempo stesso dobbiamo affrontare la situazione a testa alta. Non posso che essere orgoglioso di questi ragazzi. Sono orgoglioso di allenare questo gruppo di calciatori”.

(Inter TV)