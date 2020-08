Sky – Conte vuole parlare con Zhang, ecco la posizione della dirigenza Inter. E Allegri…

“La frattura è difficilmente ricomponibile. Conte e l’Inter sono oggi più lontani che mai”. Apre così un articolo di Sky Sport in merito al momento davvero delicato tra Antonio Conte e il club nerazzurro, ora ai ferri corti dopo lo sfogo del tecnico dopo la gara contro l’Atalanta. “Con l’intervista post Atalanta Conte ha scoperto le sue carte – spiega Matteo Barzaghi -. Le famose valutazioni da fare a fine stagione hanno definitivamente preso forma. E la conclusione è che all’Inter in questo momento c’è una netta e profonda contrapposizione tra la parte sportiva e quella dirigenziale. Chi sta in campo e chi dietro la scrivania.

Un altro anno così, da parafulmine come dice lui, Conte non lo vuole fare. Lamenta mancanza di protezione nei momenti critici, una gestione soft nelle questioni extracampo (vedi calendari), in sintesi una società non abbastanza agguerrita e pronta per vincere. Più le diverse vedute sulla costruzione della squadra, il cosiddetto pacchetto preconfezionato trovato ad Appiano e la pianificazione della prossima stagione.

I dirigenti invece pensano di aver dimostrato la loro ambizione scegliendo proprio Conte. Mettendogli a disposizione risorse, prendendo Lukaku per esempio, esaltandone la voglia di vincere e tollerandone gli sfoghi senza mai intervenire. Nemmeno dopo Dortmund. Ma qui il mercato non c’entra e lo scenario futuro diventa sempre più delineato.