Inter-Napoli, Lukaku e Lautaro festeggiano sui social la vittoria. Il belga da un po’…

Tre puntini sospensivi e un punto interrogativo. Pure Hakimi nei commenti fa spallucce. Lautaro Martinez quando è uscito dal campo, perché è stato sostituito, non era troppo felice. Ma alla fine festeggia i tre punti nerazzurri con un post sui social. La sua faccia concentrata in una foto e il gol di Lukaku con la loro esultanza nella seconda. Il Forza Inter non manca. La vittoria che conta sempre più di tutto.

Pure Lukaku sui social ha scritto un post. O meglio, ha pubblicato delle foto. Perché da qualche partita, dall'eliminazione in Champions per la precisione, non ci sono commenti sotto ai suoi post. Solo gli scatti che arrivano dalla gara. Suoi e della squadra. Come ad indicare che più che il tempo delle parole è il tempo di fare tutti insieme i fatti sul campo. E in campionato l'Inter vince da cinque gare consecutive.